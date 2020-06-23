Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,914.60
Altın
1,756.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’na katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için Ankara’da düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

ABD hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyahilerin hastaneye yatırılma olasılığının beyazların neredeyse 4 katı olduğunu açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.06.2020
ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Ulusal sağlık sigortası programı Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri verisi, Afrikalı Amerikalı ve Latin kökenlilerin Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimler olduğunu gösteren benzer rakamları destekledi.

ABD'de 1 Ocak-16 Mayıs'ta 325 bin Medicare sigortalısına Kovid-19 teşhisi konulduğu, yaklaşık 110 bininin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılanlarda siyahiler için sayının her 100 binden 465, beyazlar için ise her 100 binde 123 olduğu görüldü.

Hispanikler için de sayı her 100 binde 258 oldu. Asya kökenlilerde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların bir buçuk katı çıktı.

İlerlemiş böbrek rahatsızlığı Kovid-19'da ciddi risk

Ayrıca ilerlemiş böbrek rahatsızlığının Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma bakımından ırk, etnik köken ve yoksulluk gibi faktörlerden çok daha ciddi bir risk göstergesi olduğu gözlendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde Kovid-19 ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu açıklamış, Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63'ünü içeren istatistik raporunda da yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görülmüştü.

ABD'nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyordu.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerde siyahilerin oranı yüzde 40 düzeyinde.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor
ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı
Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 194 bini geçti
Çin'de 22, Güney Kore'de 46 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor

Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor

TRT Personel Korosu Kovid-19 nedeniyle ilk kez seyircisiz konser verdi

ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

İspanyol ekonomisinde 'en kötüsü henüz gelmedi' tartışması

İspanyol ekonomisinde 'en kötüsü henüz gelmedi' tartışması
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor

Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor
TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı

TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı