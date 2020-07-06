Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
117,758.80
Altın
1,777.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862’ye, ölü sayısı 10 bin 296’ya çıktı.

Ali Cura   | 06.07.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti Fotoğraf: Sefa Karacan - Anadolu Ajansı

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 687 bin 862’ye ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 135 artarak 10 bin 296’ya, iyileşen sayısı 3 bin 579 artarak 454 bin 329’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 28,8’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 225 bin 545’e, ölü sayısı 22 artarak 3 bin 975’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 300 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti
DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor
'Nefesim kesilecek mi?' diye panikle geçen süreci sağlıkla atlattı

Benzer haberler

'Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar'

'Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar'

İzole tatil için plajlarda oluşturulan 'özel bölümler' ilgi görüyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti

DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor

DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor
'Nefesim kesilecek mi?' diye panikle geçen süreci sağlıkla atlattı

'Nefesim kesilecek mi?' diye panikle geçen süreci sağlıkla atlattı
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor