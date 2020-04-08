Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
92,592.31
Altın
1,647.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Askeri kargo uçağı ile Balkanlar'a yardım malzemesi gönderiliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak 686'ya yükseldi.

Sinan Doğan   | 08.04.2020
Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti Fotoğraf: Fabio Teixeira /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen Brezilya ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 686'ya, vaka sayısı ise 14 bin 18'e ulaştı.

Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 304'e yükseldi.

Ibirapuera Atletizm stadyumu sahra hastanesine dönüştürülecek

Öte yandan Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı basın açıklamasında, kentin en büyük ikinci parkının içinde bulunan Ibirapuera Atletizm stadyumunun virüs kapsamında sahra hastanesine dönüştürüleceğini duyurdu.

Doria sahra hastanesini 1 Mayıs'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta ilan edilen acil durumun ise 22 Nisan’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi
Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ekvador'da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Benzer haberler

Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi

Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi

Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ekvador'da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak
Yurt dışından gelen 511 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen 511 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor

Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor