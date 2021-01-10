Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 10.01.2021
Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu aktardı.

Günlük vaka sayısı 23 binin altına düştü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 216 artarak 857 bin 568'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artışla 11 bin 950'ye çıktı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü, Aralık 2020'de İngiltere'de ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

Rusya'da Kovid-19’un daha hızlı bulaşan türüne rastlandı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti

Alanya'da sahiller turistlere kaldı

Alanya'da sahiller turistlere kaldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti
Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Şile Belediye Başkanı Ocaklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı