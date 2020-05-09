Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.
Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.
Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.