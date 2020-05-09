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Dünya

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 09.05.2020
Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.

Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

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