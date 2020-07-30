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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 30.07.2020
Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Vector Viroloji Enstitüsünün Sibirya'da yürüttüğü klinik denemede 27 Temmuz'da 5 deneğe ilk doz aşılar uygulandı. 18 ila 60 yaşlarındaki yaklaşık 100 sağlıklı gönüllünün katıldığı deneme, aşının güvenliğini sınamayı amaçlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kayıtlarına göre aşı adayı, daha önce Ebola virüsüne karşı kullanılan, enzimlerin peptit bağlantılarını dönüştürmeyi amaçlayan bir viral vektörü içeriyor.

Rusya'da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Moskova Birinci Devlet Tıp Fakültesi İlaç Klinik Deneme Merkezi ve Burdenko Askeri Hastanesinde yürütülen birinci aşama denemede iki ayrı formül halinde deneklere uygulanan aşı adayının güvenli olduğu ve bağışıklık tepkilerini uyandırmayı başardığı kaydedilmişti.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

25 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyonu aşarken, 670 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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