Rusya'da hükümet istifa etti
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.
Moskova
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.
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