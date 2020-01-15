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Dünya

Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Ali Cura   | 15.01.2020
Rusya'da hükümet istifa etti

Moskova

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

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