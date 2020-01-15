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Dünya

Putin'den 'nükleer silahlarda Rusya'nın lider olduğu' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin nükleer silahlanmada diğer ülkelerin önünde olduğunu bildirdi.

Ali Cura,Dmıtrı Chırcıu   | 15.01.2020
Putin'den 'nükleer silahlarda Rusya'nın lider olduğu' iddiası

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Manej Fuar Merkezi'nde Federal Meclise hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası, bölgesel ve silahlanmayla ilgili konulara değindi. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun kontrolsüz şekilde geliştiğine dikkati çeken Putin, "Bölgesel sorunlar uluslararası toplum için tehdit haline geldi." dedi.

Putin, bölgedeki sorunların çözümü konusunda doğrudan diyaloğun kurulması gerektiğini belirterek "Nükleer silaha sahip 5 ülke (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin), insanların korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanmasından sorumludur. Bu ülkeler, küresel savaşın sebeplerini ortadan kaldıracak süreci başlatmalıdır." diye konuştu.

Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini ve güvenlik konusunda gerekli adımları zamanında attığını savunan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulusal güvenliği güçlendirmek için zamanında ve yeterli adımlar attık. Sovyet dönemi ve günümüz dahil ilk defa tarihte nükleer silah varlığımız konusunda hiç kimseyi yakalamaya çalışmıyoruz. Tam tersine dünyadaki diğer ülkelerin, Rusya'nın sahip olduğu silahları üretmesi bekleniyor. Fakat bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip ve analiz ederek ileriye doğru hareket etmeliyiz."

Toplantının bu yıl 16'ncısı yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclise hitaben yaptığı konuşma bir saat sürdü. Söz konusu toplantının bu yıl 16'ncısı düzenlendi.

Toplantıya, Federasyon Konseyi üyeleri, Duma milletvekilleri, hükümet üyeleri, yüksek mahkeme başkanları, bölge başkan ve valileriyle farklı dinlerin temsilcileri dahil 1300 davetli katıldı.

Yaklaşık 900 yerli ve yabancı gazetecinin takip ettiği Putin'in konuşmasında öne çıkan önemli ifadeler, Moskova'nın farklı yerlerinde binalar üzerinde kurulan dev ekranlardan yansıtıldı.

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