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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya yabancı dijital platformlardan rahatsız

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, yabancı dijital platformların, Rus kullanıcılara düşmanca yaklaşmaya başladığını belirterek, "Kanalları engelleyip, uygulamaları siliyorlar." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Rusya yabancı dijital platformlardan rahatsız

Moskova

Şadayev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, ülkede faaliyet gösteren yabancı dijital platformlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da internetteki 56 binden fazla farklı kaynağa aşırılıkçı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle erişim engeli getirildiğine işaret eden Şadayev, Rusya Adalet Bakanlığının belirlediği aşırılıkçı içeriklerin 5 bin 500 maddeyi kapsadığını bildirdi.

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Yabancı platformların özellikle (Rusya-Ukrayna Savaşı) "özel askeri operasyon" başladıktan sonra farklı bir tavır sergilemeye başladıklarını vurgulayan Şadayev, "Rus kullanıcılara düşmanca yaklaşmaya başladılar. Kanalları engelleyip, uygulamaları siliyorlar. Rusya'nın yasaklı içerikleri kaldırma taleplerini ise görmezden geliyorlar." dedi.

Şadayev, söz konusu platformların aşırılıkçılık barındıran içerikleri sistematik bir şekilde kaldırmayı reddettiklerini de sözlerine ekledi.

Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Rusya'da, Facebook, Instagram, X ve YouTube gibi çok sayıda yabancı dijital platforma erişim engeli getirilmişti.

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