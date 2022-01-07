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Dünya

Blinken, masada Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna'nın konuşulmayacağını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile görüşmelerde masada Ukrayna olmaksızın bu ülke konusunda konuşmayacaklarını vurguladığı bildirildi.

Kasım İleri   | 07.01.2022
Blinken, masada Ukrayna olmadan Rusya ile Ukrayna'nın konuşulmayacağını belirtti

Washington

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı Dimirto ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, "Bakan Blinken, ABD'nin, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineledi." ifadesini kullandı

İki bakanın, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik olası yanıtlarını ve Ruslarla yapılacak diplomatik angajmanları ele aldığına işaret eden Price, "Bakan, 'masada Ukrayna olmadan (Rusya ile) Ukrayna'nın konuşulmayacağını' vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan ve Rus diplomatlar, bu ayın sonuna doğru ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyalog Toplantıları'nda bir araya gelecekler.


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