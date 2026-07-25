Rusya: Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırıları sürdürdük

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Gece Odessa Limanı'nda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurları, İzmail Limanı'nda yakıt ve yağ sevkiyatı için kullanılan altyapı unsurları ile askeri malzeme deposu, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda da askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve çok namlulu roketatar ile 91 kez saldırı düzenlediğini belirtti.

Bu sürede 195 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Şuvayev, "Bölgeye yönelik saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı." dedi.

Ukrayna'ya ait 328 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 328 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlar arasında Moskova ve Azak Denizi bölgesinin bulunduğu kaydedildi.

Rusya'daki e-ticaret platformu Wildberries'in basın servisinden yapılan açıklamada, Yekaterinburg kentinde şirkete ait lojistik merkezindeki çalışanların İHA saldırıları nedeniyle tahliye edildiği belirtilerek, "Merkez hasar görmedi." ifadesine yer verildi.