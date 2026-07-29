Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı divan kurulu toplantısında konuştu.

Başkan Özbek, kulübün kurucusu, 1 numaralı üyesi ve ilk başkanı Ali Sami Yen'i vefatının 75. yıl dönümünde andıklarını belirterek, "Ali Sami Yen, sadece bir spor kulübü kurmadı. Asırları aşan bir kültürün, duruşun ve vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının emanet ettiği büyük mirası aynı değerlere bağlı kalarak daha da ileri taşımaktır." dedi.

Dursun Özbek, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanlığını tebrik etti.

Devam eden Mecidiyeköy, Florya, Aslantepe, Galatasaray Adası, Kalamış tesisleri ve Riva projeleriyle ilgili bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Aslantepe projesini futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirme gayreti içinde olanları görüyorum. Aslantepe'nin finansman modelini belirledik ve organize ettik. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.

"Yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz"

Başkan Dursun Özbek, yeni sezon için kulüp ekonomisine zarar vermeyecek en iyi kadroyu kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının yeni sezon hazırlıklarına başladığını hatırlatan Özbek, şampiyon oldukları son 4 sezonda transferle ilgili benzer eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik heyetimizle yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Takımının daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze söylemler değil. 2022'de göreve geldiğimizde bir önceki sezonu 13. tamamlamış bir takım vardı. Mazbatamızı bile almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başladık. Biz, o gün de acele etmedik. Bir planımız ve hedefimiz vardı. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik, kulübümüzün şartlarını dikkate aldık, doğru oyuncuları, doğru şartlarda kadromuza katmak için hareket ettik. Sonuçta kurduğumuz takım ilk sezonda şampiyon oldu.

2023 yılında aynı eleştirileri aldık. Galatasaray'ın geç kaldığı söylendi, transfer planlamamız sorgulandı. Hiçbir zaman günlük tartışmaların içine girmedik, Galatasaray için doğru olanı yapmaya çalıştık. Sezon sonunda kupayı kaldıran yine Galatasaray oldu. 2024-2025 sezonunda da benzer tablolar yaşandı. Yine transferler konuşuldu, eksikler üzerinden eleştiriler yapıldı. Takımımıza, teknik ekibimize ve yaptığımız planlamaya güvendik. O sezon da şampiyon olduk. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi, başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Zamanında Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi çok büyük katkıları olan oyuncuları takımımıza kattığımız gibi Zaha, Tete ve Ziyech gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızı olan ancak katkı alamadığımız oyuncular da oldu. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var; şampiyon olan yine Galatasaray. Hadi bir sezon şampiyon olmaya, 'Tesadüf' diyelim, ikinci sezon da şansa şampiyon olduk. Ancak dört senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Aynı kadro, yönetim, anlayış ve değerlerle şampiyon oluyoruz."

Taraftarın ve camianın desteği ile beraberliğinin şampiyonlukta etkili olduğunu dile getiren Özbek, "Dört sezon üst üste şampiyon olmak, doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu plan sayesinde Sane ve Osimhen gibi birçok yıldızı takımımıza kattık ve onlarla gurur duyduk. Yaptığımız Icardi ve Osimhen gibi en önemli transferler eylül ayında gerçekleşti. Transfer yapmak, yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Transfer, takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşünü almak, izleme ekibinin getirilerini görmek, oyuncunun kalitesi ile karakterini değerlendirmek ve kulübün ekonomik dengesini korumaktır. Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün atılan yanlış bir imza kulübün gelecek yıllarını etkileyebilir. Bize emanet ettiğiniz bu görevin sorumluluğunu her gün hatırlayıp bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Kimse, 'Başkan transfere fren yapıyor.' yargısına varmasın"

Dursun Özbek, kendilerine emanet edilen bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmek istemelerinin "Başkan transfere fren yapıyor." algısına neden olmaması gerektiğini söyledi.

Özbek, transferin bir alışveriş olduğunu anlatarak, "Transferin bir alışveriş olduğunu, bu yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Galatasaray'da 8 senedir başkanlık yapıyorum. Bu sürede 16 transfer dönemi geçirdim. Çok başarılı olduğumuz veya hatalı tercihler yaptığımız dönemler oldu. Hepsinden bir ders çıkardım. Galatasaray Kulübünün bize emanet edilen bütçesini en iyi şekilde kullanmanın peşindeyim. Kimse, 'Başkan transfere fren yapıyor.' yargısına varmasın. Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Türkiye'nin en büyük yıldızlarını Galatasaray Kulübü getirmiştir. Bu hususta zerre tereddüdümüz yok. Transfer olayı bir alışveriştir. Bunun doğası olarak pazarlıklar, oyuncunun kalitesi ve bize uyum sağlayıp sağlamayacağı hassas bir şekilde takip edilmeli. Pazarlık içinde bazı şartlar uygun olmuyor, kulübün menfaatlerine aykırı oluyor. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Galatasaray'ın ekonomik dengesini yapılan transferlerde gözetmek zorundayız. Cımbızla bazı söylemlerimi alacak kişiler olacaktır. Futbol takımımızın en üst seviyede başarılı olması için özellikle ligde yaşadığımız 4 sezon üst üste şampiyonluğun dışında Avrupa'daki faaliyetlerimizde de sizleri gururlandıracak neticeleri almayı planlıyoruz. Bu planlamayı yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

"Amacım, Galatasaray Kulübüne en iyi transferi yapmak"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, amacının en iyi transferleri yapmak olduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'nın kadro kriterleri ile mali kısıtlamaları olduğuna değinen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF'nin getirdiği şartlar var. Yabancı oyuncu sayısı belirliyor. UEFA, harcamaları kısıtlıyor. TFF, limit belirliyor. Galatasaray'ın TFF'nin açıkladığı harcama limitleri içinde şampiyon olduğunu görüyorsunuz. Amacım, Galatasaray Kulübüne en iyi transferi yapmak. Türkiye ve Avrupa'da Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek takımı kurmak için eksikleri gidermek istiyorum. Galatasaray Futbol Takımı'na katkı vermeyecek, ekonomik açıdan uzun süre sıkıntı verecek, sportif olarak fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Kimse bu söylediğimi, 'Başkan transfer yapmayacak.' diye algılamasın. En kuvvetli takımı oluşturacak şekilde transfer yapacağız. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil, alınan oyuncunun ne kadar fayda sağlayacağıdır. Galatasaray yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Hedefimiz sadece Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da Galatasaray'a yakışır sonuçlar almak."

Futbolda her yaz benzer şeylerin yaşandığını belirten Özbek, "Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustosta sabırsızlık artar. Ancak önemli olan mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Son 4 yılda bunu başardık. Biz, günü değil sezonu kurtaran kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve üyelerimizden tek isteğimiz, takımımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize güvenmeye devam etmeniz. Türkiye'nin en güçlü kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Galatasaray'ın hedefi yalnızca Süper Lig'de şampiyonluk değildir. Avrupa'da yeniden ses getiren, herkesin saygıyla baktığı bir Galatasaray oluşturmak istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Kulübümüzün geleceğini koruyacak kararları almaya devam ediyoruz. Hep birlikte inanacağız, mücadele edeceğiz. Mayıs ayında da kupaları hep birlikte kaldıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

