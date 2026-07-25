Afganistan'da meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti

Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi (ANDMA), dünden bu yana meydana gelen seller sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 131 evin tamamen yıkıldığı ve 332 evin ise kısmen hasar gördüğü aktarılırken, çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü ve mahsullerin sel sularıyla sürüklendiği kaydedildi.

Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin afet bölgelerine ulaştığını, sel mağdurlarına gıda ve gıda dışı yardım dağıtımına başladığını belirtti.

Ülkenin doğusundaki Nuristan vilayetinde geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmişti.