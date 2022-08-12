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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 293 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 12.08.2022
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 14. Mekanize Tugayı'nın kayıplarının 2 binden fazla olduğunu ileri süren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 28. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 100'e yakın asker ile 9 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 58. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı 40 asker ile 5 otomobilin imha edildiğini belirterek Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ve 6 mühimmat deposu ile yakıt deposunun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ABD'nin Ukrayna'ya sevk ettiği "AN/MPQ-64" radar istasyonunun vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek "Nova Kahovka kentinin yakınlarında 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu." dedi.

Sözcü Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 146 helikopter, 1732 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 293 tank ve zırhlı araç, 797 çok namlulu roketatar, 3 bin 290 obüs ve havan topu ve 4 bin 844 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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