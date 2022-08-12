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Dünya

Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Emre Aytekin   | 12.08.2022
Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Pekin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 (TSİ 10.00) itibarıyla Ada çevresinde görülen uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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