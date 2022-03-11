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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Ukrayna'da savaştırmak üzere Suriye'den binlerce paralı asker topladı

Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Mohamad Misto, Eşref Musa   | 11.03.2022
Rusya, Ukrayna'da savaştırmak üzere Suriye'den binlerce paralı asker topladı

İdlib

Rusya, Ukrayna'da saflarında savaştırmak üzere Suriye'de Beşşar Esed rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtı.

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'deki Rus güçleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş başlatmasıyla birlikte Ukrayna'da kendi saflarında savaştırmak üzere Suriye'den paralı asker toplamak için harekete geçti.

Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açıldı.

Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu.

Başvuru yapanlar arasında, keskin nişancılar ile roketatar, top, havan gibi ağır silahların kullanımı konusunda tecrübeli olanlara öncelik tanınacağı öğrenildi.

Ukrayna'ya götürülmek istenen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılarak bu süre zarfında aylık 300 ile 600 ABD doları arasında değişen maaş ödenecek.

Başvurusu kabul edilen halihazırda askeri tecrübesi bulunan savaşçılara, Rusya'nın Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde kısa bir süre eğitim verilmesinin ardından buradan Ukrayna'ya götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Rusya daha önce de rejim bölgelerinden binlerce savaşçıyı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırmak için bu ülkeye sevk etmişti.

Putin'den Rus saflarında yer alacak Orta Doğu'dan "gönüllü" savaşçılara onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim için düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular." ifadelerini kullanmıştı.

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