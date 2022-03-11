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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 11.03.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oldu

Moskova

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