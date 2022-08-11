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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da 'Mi-24' tipi askeri helikopter vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde Ukrayna ordusuna ait "Mi-24" tipi askeri helikopterin vurulduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 11.08.2022
Rusya: Ukrayna'da 'Mi-24' tipi askeri helikopter vurduk

Moskova

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Bahmut ve Avdiyivka kentleri yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. ve 66. mekanize tugaylarına bağlı askerlerin yüzde 50'sinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Son 24 saatte 20 yönetim merkezi, mühimmat deposu ile "S-300" hava savunma sisteminin konum belirleyici sisteminin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Nikopol kentinin yakınlarında Mi-24 tipi askeri helikopter Rusya Hava Kuvvetlerince vuruldu. Son 24 saatte 7 insansız hava aracı yok edildi." dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 146 helikopter, 1727 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 287 tank ve zırhlı araç, 797 çok namlulu roketatar, 3 bin 290 obüs ve havan topu ve 4 bin 820 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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