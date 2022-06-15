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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna yönetimi Severodonetsk'te insani yardım operasyonunu engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna tarafının Severodonetsk kentinde insani yardım operasyonunu engellediğini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 15.06.2022
Rusya: Ukrayna yönetimi Severodonetsk'te insani yardım operasyonunu engelledi

Moskova

Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Severodonetsk kentindeki "Azot" fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesi için 08.00-20.00 saatlerinde Luhansk bölgesindeki Svatove kentine doğru insani koridor açtıklarını aktaran Mizintsev, söz konusu süreç Ukrayna tarafının engellediğini ifade etti.

Mizintsev, "Rusya'nın aldığı önlemlere rağmen, Kiev yönetimi buradaki insani yardım operasyonunu engelledi. İnsansız hava araçları dahil kontrol araçlarıyla çok sayıda ateşkes ihlali kaydedildi. 'Azot' fabrikasından Severodonetsk'in mahallelerine ateş açıldı. Ukraynalı askerler, daha avantajlı pozisyonlara geçmek ve savaş kabiliyetini kazanmak için insani yardım operasyonunu kullandı." dedi.

"Bugüne kadar toplam 1 milyon 864 bin 947 kişi tahliye edildi" 

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden son 24 saatte 2 bin 351'i çocuk yaklaşık 22 bin kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini bildiren Mizintsev, "Bugüne kadar 294 bin 636'sı çocuk toplam 1 milyon 864 bin 947 kişi tahliye edildi." dedi.

Ukrayna'nın Herson, Mıkolayiv, Çornomorsk, Oçakov, Odesa ve Yujnıy limanlarında 16 devlete ait 70 yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, söz konusu gemilerin mayınlar nedeniyle limanlarından çıkamadığını ifade etti.

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