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Dünya

Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Emre Gürkan Abay   | 06.01.2023
Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

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