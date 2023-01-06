Rusya: Ukrayna, ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
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