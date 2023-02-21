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Dünya

Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.

Emre Gürkan Abay   | 21.02.2023
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak

Moskova

Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.

Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.

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