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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini durdurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 31.10.2022
Rusya tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini durdurdu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu.

Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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