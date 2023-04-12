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Dünya

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük

Kremlin Sözcüsü Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirterek, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda ihtimal düşük." dedi.

Dmitri Chirciu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, söz konusu anlaşmanın Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığını belirtti.

Peskov, "Anlaşma tam süresiyle değil, 60 gün süreyle uzatıldı çünkü bu anlaşmanın yarısı uygulanmadı ve bugün de uygulanmıyor. BM temsilcilerinin, bu konuda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ancak anlaşmanın ikinci kısmı hala uygulanmıyor. Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığındaki Rus heyetine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılması için ABD tarafından vizelerin henüz verilmediğine dikkati çeken Peskov, "Bunu olumsuz karşılıyoruz. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD'nin tüm yükümlülüklerinin yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Peskov, ABD'nin başka ülkelerde biyolojik laboratuvarlar ile ilgili eylemleri bulunduğu iddiasını değerlendirerek, "ABD'nin bu yasa dışı faaliyetine kamuoyunun dikkatini çekmek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

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