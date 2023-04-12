Dolar
19.32
Euro
21.19
Altın
2,023.16
ETH/USDT
1,886.90
BTC/USDT
30,226.00
BIST 100
5,192.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandığı için Çin ziyaretini ertelediğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

Brüksel

Sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu nedenle maalesef Çin'e yapacağım ziyareti ertelemek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Borrell, kendisini iyi hissettiğini, hastalık belirtilerini göstermediğini açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Çin'e düzenledikleri ziyaretin ardından yarın Pekin'e gitmeye hazırlanıyordu.

Avrupalı liderlerin Çin ziyareti, özellikle Macron'un dönüşte verdiği röportajdaki açıklamaları nedeniyle çok konuşuldu. Macron, "üçüncü süper güç olmayı" sağlayacak stratejik özerklik için Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Çin'i ziyaretinden önce bu ülkenin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek sağlamaması konusunda mesaj vermiş, "Çin'in Putin'in savaşına nasıl yaklaşacağı, AB-Çin ilişkilerinin gidişatında belirleyici faktör olacaktır." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Çok kutuplu yeni bir Orta Doğu’ya doğru

Çok kutuplu yeni bir Orta Doğu’ya doğru
3 SORUDA - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyareti

3 SORUDA - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet