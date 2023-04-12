Dolar
19.32
Euro
21.19
Altın
2,023.16
ETH/USDT
1,886.90
BTC/USDT
30,226.00
BIST 100
5,192.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı

Hollanda'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Amsterdam'da slogan atarak tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın, Selman Aksünger  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı

Paris/Amsterdam

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir programa katıldı.

Üniversite girişinde bir kişi, "Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız " diye bağırarak slogan attı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri, slogan atan kişiye müdahale etti ve onu yüz üstü yere yatırdı.

Macron, protestocuya müdahale edilirken, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve Hollanda Kralı Willem-Alexander ile sohbetine devam etti.

Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocunun yere yatırılmadan önce uzaktan Macron'a doğru koşarak gelmesi ve üç kişinin slogan atan kişiye müdahale ederek yere yatırması görülüyor.

Hollanda basını ise olay yerinde biri kadın olmak üzere iki protestocunun bulunduğunu ve ardından gözaltına alındıklarını aktardı.

Macron, dün de Lahey kentindeki Nexus Enstitüsü'nde Avrupa'da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti.

Konuşma sırasında salonda bulunan ve "şiddet ve ikiyüzlülüğün cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'un sözünü kesmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi

Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi

Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı

Hollanda'da göstericiler Macron'un konuşmasını böldü

Hollanda’da farklı din mensuplarının katılımıyla "Ulusal İftar" programı düzenlendi

Hollanda’da farklı din mensuplarının katılımıyla "Ulusal İftar" programı düzenlendi
Hollanda'da "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda'da "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi
Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet