Dolar
34.90
Euro
36.66
Altın
2,684.38
ETH/USDT
3,877.00
BTC/USDT
99,846.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. (Fotoğraf) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. VTR
logo
Dünya

Rusya, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Rusya, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurdu

Moskova

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü." dedi.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti
"Elektronik İlan Doğrulama Sistemi", kiralık taşınmazlar için 1 Ocak'ta başlayacak
İstanbul'daki camilerde Filistin'de katledilenler ve mazlumlar için dua edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

Benzer haberler

AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti

AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti

Lübnan İçişleri Bakanı: Devrik Esed rejiminin hiçbir güvenlik yetkilisi yasal yollardan Lübnan'a girmedi

Rusya, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurdu

BM: Guterres, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından derin endişe duyuyor ve sonlandırılmasını istiyor

BM: Guterres, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından derin endişe duyuyor ve sonlandırılmasını istiyor
Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini yineledi

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini yineledi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet