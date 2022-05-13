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Dünya

İngiltere'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı

Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva, arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yaptırım uygulananlar arasında bulunuyor.

Zuhal Demirci   | 13.05.2022
İngiltere'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı

İngiltere

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenleri dahil yakın çevresine yeni yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararının, Putin'in finansal ağını hedef aldığı belirtilerek, "(Putin'in) Aile üyeleri, yakın çevresinin çekirdek birliğini oluşturuyor ve rejime bağlı olmaları nedeniyle iktidarda pozisyonlara sahipler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Shelomov, Rusya Devlet Başkanına yakın olduğu öne sürülen dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva ve arkadaşı Alexander Plekhov ile akrabası Rus işadamı Mihail Putin yer alıyor.

Söz konusu yaptırımların, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgal sürerken Putin üzerindeki baskıyı artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar oligarklar dahil 1000'den fazla kişi ve 100 kuruluşa 117 milyar sterlin değerinde yaptırım uyguladığı bildirildi.

"Ukrayna kazanana kadar Rusya'ya yaptırımlara devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in lüks yaşam tarzını destekleyen ve yakın çevresindeki mengeneyi sıkılaştıran gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Truss, Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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