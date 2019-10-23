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Dünya

Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 23.10.2019
Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.


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