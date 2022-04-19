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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’taki hedefleri vurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbas bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait hedefleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Ali Cura   | 19.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’taki hedefleri vurduklarını açıkladı

Moskova

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Donbas bölgesinde de yer alan bazı hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını aktardı.

İgor Konaşenkov, “Kalinovo-Popasnoe yerleşim birimi civarında 2 müstahkem mevki, Mirnoe, Slavyansk ve Popasnoe yerleşim birimi civarında düşman askeri teçhizatı ve askerlerin toplandığı yer havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 180 kadar asker ve 15 zırhlı araç yok edildi. Ayrıca Barvenkovo yerleşim birimi civarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi imha edildi.” ifadesini kullandı.

Rus hava operasyonel taktik kuvvetlerinin "31 Ukrayna askeri nesnesini" vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Razdolnoe ve Novogrodovka yerleşim birimi civarında 2 komuta merkezi, 28 askeri teçhizat ve askerlerin toplandığı alan ile Privolye civarında çok namlulu roketatar füzesi cephaneliğinin yer aldığını ifade etti.

​​​​​​​Rus hava savunma sisteminin Çernobayevka, Zaliznoe ve Pokrovskoe yerleşim birimleri üzerinde 3 Ukrayna insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 2 komuta merkezi, cephanelik, top bataryası ve bir dizi askeri teknik aracı ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 140 uçak, 490 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 367 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1021 obüs ve havan topu, 2 bin 225 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

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