Dolar
14.66
Euro
15.82
Altın
1,944.66
ETH/USDT
3,110.00
BTC/USDT
41,480.00
BIST 100
2,519.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacaklarını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacaklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.04.2022
Biden, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacaklarını söyledi

Washington

Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacak mısınız?" sorusuna Biden "Evet" yanıtını verdi.

Biden'a bazı hava yolu şirketlerinin iç hatlar uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatılarak "Uçaklarda maske zorunluluğu olması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu yönetildi.

ABD Başkanı Biden, "Bu kişilerin kendi seçimi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü

Benzer haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’taki hedefleri vurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’taki hedefleri vurduklarını açıkladı

Biden, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacaklarını söyledi

AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali

Pentagon: Rusya'nın Donbas'ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz

Pentagon: Rusya'nın Donbas'ı almasını kaçınılmaz olarak görmüyoruz
Biden'ın Obama'ya 'tekrar başkan adayı olacağını' söylediği iddia edildi

Biden'ın Obama'ya 'tekrar başkan adayı olacağını' söylediği iddia edildi
Fenerbahçe 'barış' için çıktığı maçta Shakhtar Donetsk'i yendi

Fenerbahçe 'barış' için çıktığı maçta Shakhtar Donetsk'i yendi