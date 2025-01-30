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Dünya

Rusya: Moldova, enerji krizini Transdinyester'e baskı yapmak için silah olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova yönetiminin, enerji krizini Transdinyester'e baskısını artırmak için silah olarak kullandığını belirtti.

Dmitri Chirciu  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Rusya: Moldova, enerji krizini Transdinyester'e baskı yapmak için silah olarak kullanıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Zaharova, Moldova'nın ülke sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesindeki doğal gaz krizine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle 1 Ocak itibarıyla Transdinyester bölgesine gazın kesildiğine dikkati çeken Zaharova, bunun ardından bölgenin ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu durumdan endişeli olduklarını dile getiren Zaharova, Rus tarafının, daha önce yeni şartlarda gazın bölgeye tedarikine yönelik bir mekanizma teklif ettiğini ancak Kişinev'in bunu engellediğini söyledi.

Sözcü Zaharova, AB'nin, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 30 milyon avroluk hibe sağlayacağını duyurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Transdinyester, bunu memnuniyetle karşıladı. Ancak Kişinev burada bile şart koşmaya başladı. Kişinev yönetimi, hem Rusya hem de AB'den Transdinyester'e herhangi bir insani yardım mekanizmasının uygulanmasını engelliyor. Bu, 1992 tarihli Transdinyester meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin anlaşmayı ihlal ediyor. Kişinev, oluşan enerji krizini, Transdinyester'e baskısını artırmak için silah olarak kullanmaya çalışıyor."

Olay

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmayı reddetmesi nedeniyle Avrupa ve borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu.

Gazprom ve Moldova enerji şirketi Moldovagaz arasındaki anlaşma gereği, Transdinyester bölgesine gaz, Ukrayna üzerinden sevk ediliyordu.

Moldova Başbakanı Dorin Recean, 27 Ocak'ta, Transdinyester bölgesine 3 milyon metreküp "borç" doğal gaz verileceğini bildirmişti.

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

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