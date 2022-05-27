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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Askeri operasyon için devasa kaynaklara ihtiyaç var

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın Ukrayna’daki “askeri operasyonu” için devasa mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 27.05.2022
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Askeri operasyon için devasa kaynaklara ihtiyaç var

Moskova

Siluanov, başkent Moskova’da bulunan Finans Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını söyledi.

Emeklilik maaşı ödemeleri için bu yıl 600 milyar ruble, gelecek yılsa 1 trilyon ruble gerektiğine işaret eden Siluanov, “Özel askeri operasyon yürütmek için de devasa mali kaynaklara ihtiyaç var. Bunlar oldukça büyük kaynaklar. Ekonomiyi ve vatandaşlarımızı desteklemek için bu kaynaklara ihtiyacımız var.” dedi.

Siluanov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ne kadar harcama yaptığına dair rakam vermedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna’daki savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

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