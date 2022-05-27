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Dünya

Rusya'da dost ülkelerdeki şirket hisselerine yatırım serbest bırakıldı

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki vatandaşların dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yatırım yapmalarını serbest bıraktı.

Emre Gürkan Abay   | 27.05.2022
Rusya'da dost ülkelerdeki şirket hisselerine yatırım serbest bırakıldı

Moskova

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konulan denizaşırı bazı mali işlemlere yönelik uygulamaların hafifletildiği belirtildi.

Açıklamada, dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yönelik yatırımların, ruble veya söz konusu ülkenin para birimi üzerinden olmak kaydıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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