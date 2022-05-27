Rusya'da dost ülkelerdeki şirket hisselerine yatırım serbest bırakıldı
Rusya Merkez Bankası, ülkedeki vatandaşların dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yatırım yapmalarını serbest bıraktı.
Moskova
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konulan denizaşırı bazı mali işlemlere yönelik uygulamaların hafifletildiği belirtildi.
Açıklamada, dost ülkelerdeki şirketlerin hisselerine yönelik yatırımların, ruble veya söz konusu ülkenin para birimi üzerinden olmak kaydıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.