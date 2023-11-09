Dolar
28.46
Euro
30.56
Altın
1,963.51
ETH/USDT
2,039.90
BTC/USDT
37,347.00
BIST 100
7,841.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya: İsrail'in Gazze Şeridi'ne nükleer bomba tehdidi kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail yetkililerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin "kabul edilemez" ve "kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Rusya: İsrail'in Gazze Şeridi'ne nükleer bomba tehdidi kabul edilemez

Moskova

Zaharova, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Mariya Zaharova, "Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

Böyle açıklamaların Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geldiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım tehdidi mi? Bu tür açıklamaların hiçbir gerekçesi yok ve olamaz. Bu tür açıklamalar, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor, uygun olmayan senaryolarda bu silahın kullanılmasını ihtimalini değerlendirme hazırlığını gösteriyor."

İsrailli Bakan Eliyahu, geçen günlerde katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek
Emine Erdoğan: İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor

Benzer haberler

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı

Rusya: İsrail'in Gazze Şeridi'ne nükleer bomba tehdidi kabul edilemez

İsrail meclisinin Hıristiyan milletvekilinden, Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasına tepki

İsrail meclisinin Hıristiyan milletvekilinden, Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasına tepki
Uzmanlar: Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

Uzmanlar: Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor
İsrail, Lübnan'ın güneyine beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail, Lübnan'ın güneyine beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet