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Dünya, Koronavirüs

Rusya, İran'a koronavirüs tespiti için 50 bin kit gönderiyor

Rusya, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a 50 bin tespit kiti bağışladı.

Bilal Güler   | 10.03.2020
Rusya, İran'a koronavirüs tespiti için 50 bin kit gönderiyor

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya'nın 50 bin koronavirüs tespit kitini Büyükelçiliğe teslim ettiğini bildirdi. 

Celali, "Teslim edilen teçhizatlar en kısa sürede virüs ile mücadelede ön safta yer alan personelimize ulaştırılmak üzere İran'a gönderilecek." dedi.

Salgını ortadan kaldırmak için bölgesel ve küresel işbirliğinin önemine dikkati çeken Celali, Rusya'nın koronavirüsle mücadelede İran ile iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

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