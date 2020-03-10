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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Afrin ve Bab ilçelerinde araca yerleştirilen bomba düzeneklerinin infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 10.03.2020
Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları: 2 yaralı

Afrin/Bab

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın patlamasının ardından, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçe merkezinde de benzer bir olay meydana geldi.

Sivillere ait olduğu tespit edilen araçlara yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı

Yerel güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği terör eylemleri üzerine olay yerinde incelemeler başlattı.

Saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.



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