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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - VTR -
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Dünya

Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler Riyad'da 24 Mart'ta devam edecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki istişare toplantısının 24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler Riyad'da 24 Mart'ta devam edecek

Moskova

Uşakov, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Waltz ile düzenli şekilde faydalı telefon görüşmeleri yaptıklarını aktaran Uşakov, "Son görüşmede, Rusya ve ABD liderlerinin vardıkları uzlaşı doğrultusunda iki ülke uzmanları arasındaki istişare toplantısının düzenlenmesini ele aldık." bilgisini paylaştı.

Uşakov, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin görüşmelerde önceliğe sahip olduğunu kaydederek, "Bu arada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Temmuz 2022'de ilgili paket anlaşmaları imzalanmış ancak bu anlaşmaların tam olarak uygulanmadığını hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Waltz ile bu konudaki istişarelerin iki ülkenin başkanları tarafından atanan isimlerce yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Uşakov, "Bu istişareler, 24 Mart'ta Riyad'da yapılacak. Rus tarafından Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda katılacak." bilgisini verdi.

Uşakov, Rus tarafından katılacak isimlerin "uluslararası konularda bilgili, deneyimli müzakereciler" olduklarını kaydetti.

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