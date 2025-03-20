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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Biden'ı suçladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, artan yumurta fiyatlarından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Biden'ı suçladı

Ankara

Leavitt, X sosyal medya hesabından itlaf edilen tavuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetimi tarafından yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktaran Leavitt, bu durumun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti.

"Yumurta krizi Biden'ın krizidir." ifadesini kullanan Leavitt, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzelteceğini belirtti.

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında ABD'de artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden'ı suçlamış, bunu düşürmek için çalıştıklarını kaydetmişti.

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