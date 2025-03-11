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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te Gorkiy yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Gorkiy yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Rusya: Donetsk'te Gorkiy yerleşim yerini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gorkiy yerleşim birimini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 147 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın sivil altyapısına yönelik gece insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Bunun ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakereler öncesi gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'ya ait 343 insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadesine yer verildi.

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