Rusya: Donetsk'te Gorkiy yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Gorkiy yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gorkiy yerleşim birimini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte 147 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın sivil altyapısına yönelik gece insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği kaydedildi.
Bunun ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakereler öncesi gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'ya ait 343 insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.