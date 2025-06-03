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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile güven köprülerini kurmaya devam ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile güven köprülerini kurmaya devam ettiklerini belirterek, "Geçmişteki tüm olumsuzluklara rağmen ülkelerimiz karşılıklı saygıya dayalı güçlü bağlar kurmayı başardı." ifadesini kullandı.

Dmitri Chirciu  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile güven köprülerini kurmaya devam ediyoruz

Moskova

Zaharova, Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 105. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada Zaharova, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 3 Haziran 1920'de kurulduğuna işaret ederek, "Sovyetlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) genç hükümetini tanıyan ilk ülke olması ve yardım eli uzatarak emperyalist güçlere karşı bağımsızlık mücadelesinde kilit müttefik haline gelmesi, iki ülkenin tarihi hafızasında korunuyor." ifadelerine yer verdi.

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Zaharova, "ikili ilişkilerde 105 yıl öncesi atılan temelin, uzun yıllar boyunca dönüşüm geçiren yakın işbirliğinin oluşumu için başlangıç ​​noktası haline geldiğinin, bu süreçte iki ülke arasında sağlanan anlaşmaların iyi komşuluk ilkelerini güçlendirdiğinin ve uzun vadeli stratejik inisiyatiflere yol açtığının" altını çizdi.

Türkiye ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatları gibi projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Zaharova, bu projelerin Türk ve Rus halklarının refahını sağladığını vurguladı.

"Rusya-Türkiye ilişkileri, bir denge örneği"

Sözcü Zaharova, ülkeler arasında en üst ve parlamentolar düzeyinde temasların sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçmişteki tüm olumsuzluklara rağmen ülkelerimiz karşılıklı saygıya dayalı güçlü bağlar kurmayı başardı. Rusya-Türkiye ilişkileri, bir yandan pragmatizm ve kendi çıkarlarının korunması, diğer yandan bölge ve dünyada sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması gibi hususlar arasında benzeri görülmemiş bir denge örneği. Bugün, sadece geçmişi hatırlamak değil, yeni başarılar için bir ivmedir. Rusya ve Türkiye, değişim çağında bile gerçek ortaklığın sarsılmaz bir değer olduğunu göstererek, güven köprüleri kurmaya devam ediyor."

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