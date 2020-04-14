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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgınının, Rusya’daki şirketler için “şok” yarattığını belirterek, “Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 14.04.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da, ülke ekonomisine dair yetkililerle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen talebin hem Rusya hem de diğer ülkeler için en hassas sorun olduğuna işaret eden Putin, “Rusya’daki perakende ticareti nisanda yüzde 35 azaldı. Bu aynı zamanda pazarın ne kadar hızlı bir şekilde küçüldüğünü gösteriyor.” diye konuştu.

Ülkedeki kritik bankalarda yeni ipotek kredilerinin de sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Putin, “Bu da mutlaka inşaat ve ilintili sektörleri etkileyecektir. Fakat bizim açımızdan burada beklenmedik bir şey yok. Bu durum şirketler için şok yarattı. Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor.” dedi.

"Kovid-19 salgını ticareti ve işgücü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor"

Küresel ekonomide yaşandığı gibi Rus ekonomisinde de zorlukların yaşandığına işaret eden Putin, “Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında. Kovid-19 salgını ticareti ve işgücü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ancak bizim krize karşı gerekli araçlarımız ve rezervlerimiz mevcuttur. Bu kaynakları en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

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