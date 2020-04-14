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Dünya, Koronavirüs

DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi

DSÖ Sözcüsü Harris, dünya genelinde Kovid-19 vaka bildirimlerinin yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'den geldiğini belirterek "Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." dedi.

Bayram Altuğ   | 14.04.2020
DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığına işaret etti.

Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı.

AA muhabirinin, pandeminin Avrupa'da zirve yapıp yapmadığına ilişkin sorusuna Harris, "Salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında, vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve ABD'den geliyor. Dolaysıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." karşılığını verdi.

Harris, Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi.

Salgının yavaşlama belirtileri üzerine bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hamlelere de değinen Harris, bu konuda DSÖ'nün bugün veya yarın yayımlanacağı kılavuza uyulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı olan Dr. Harris, kısıtlamaların kaldırılmasından önce iş yerleri ve okulların salgından korunması ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarında uyulması gerektiğinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklenmesi gerekeceğini bildirmişti.

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