Rusya Devlet Başkanı Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte başkanlık edeceği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı öncesinde konuştu.
Baş başa görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki öncelikli konuları istişare ettiklerini dile getiren Putin, “Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık.” diye konuştu.
Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında, Suriye konusunun da ana gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Putin, “Türkiye ve Rusya, Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Suriye’de anayasa komitesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz.” dedi.
Karşılıklı ticaretin artırabileceğini anlatan Putin, “Enerji alanında iş birliğimiz stratejik anlam kazandı. Rusya’nın Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı açısından TürkAkım projesi de faydalı olacaktır. Projede deniz ve kıyı kısmının birleştirilmesi tamamlandı. TürkAkım’ın bu yılın sonuna kadar tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.
Putin, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu’nun 2023’e kadar devreye alınması için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, bu projeyi hızlandırmak için Türk yatırımcılarla anlaşmalar imzalamak gerektiğini, Türk yatırımcıların Akkuyu projesine ilgisinin bulunduğunu söyledi.
Türkiye ile Rusya arasında, askeri-teknik alanda iş birliğinin devam ettiğinin altını çizen Putin, “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var. Modern Rus silahlarının da Türkiye’ye sevkiyatı konusu da gündemimizde.” diye konuştu.
"Türk şirketlerinin Rusya’da en rahat şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapacağız"
Putin, Moskova’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte başkanlık ettiği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ardından Türk ve Rus iş adamlarıyla bir araya geldi.
Toplantının başında, Türkiye ve Rusya arasında artarak devam eden ticari ilişkilere değinen Putin, “Türkiye ve Rusya ticarette kilit ortaklardır. Tarımda da çok iyi göstergelere ulaştık. Tarımda yüzde 7’lik ticaret hacmi artışı yaşanırken, karşılıklı sermaye yatırımları yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı.” diye konuştu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türkiye Varlık Fonu arasında kurulan ortak yatırım fonunu hatırlatan Putin, “Toplam 1 milyar dolarlık hacimdeki bu fona ilişkin bugün bir anlaşma imzalanacak. Fonla iki ülkede gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılacak.” ifadelerini kullandı.
Türk şirketlerinin Tataristan’a yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Putin, “Ayrıca, Türk iş adamları, Rusya’nın çok sayıda farklı bölgesini de keşfetmiş durumda.” dedi.
Putin, Rusya ve Türkiye’nin enerji alanında da yoğun bir şekilde çalıştığının altını çizerek, “Stratejik projelerimizden TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikisini de vaktinde teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.
İlaç, tarım, gemicilik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında geniş iş birliği potansiyeli bulunduğunu anlatan Putin, şunları kaydetti:
“Türk şirketlerinin Rusya’da en konforlu şekilde faaliyet göstermeleri için tüm bürokratik engelleri kaldırmaya çalışacağız. Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları 20 milyar dolara ulaştı. Bundan sonra da Türk şirketlerinin Rusya’da en rahat şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapacağız.100’lerce milyar dolar, ekonomimizin ve sosyal alanların geliştirilmesine harcanacak. Çeşitli teşvikler uygulamayı düşünüyoruz hem Rus hem de Türk şirketlerin yararına elverişli şartlar oluşturacağız.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.