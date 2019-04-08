Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile yeni hedeflere kilitleniyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyinin (ÜDİK) sekizinci toplantısı için Rusya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Putin'e sıcak ve samimi misafirperverliği için teşekkür etti.
Erdoğan, 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında Putin ile değişik vesilelerle bir araya geldiğini, ilgili bakanların ve yetkililerin de birbirleriyle temas halinde olduklarını anımsattı.
"Rusya'da bin 300 yatırımcımız bulunuyor"
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl sonu itibarıyla da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Rusya'da bir Türk şirketi tarafından bir Alman otomotiv firması için inşa edilen fabrikanın açılışını Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu yıl ayrıca resmi açılışı Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak Kültür ve Turizm Yılı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Az evvel yaptığımız ikili görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız ve aramızdaki özellikle de ikili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 15 artışla 26 milyar dolara ulaşmışken hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda çalışmalarımızı gayretle devam ettireceğiz. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum."
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.
Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.
"Hedefimiz üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanması"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Bütün bakanlarımıza öncelikli verdiğim talimat Rusya'ya, ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.