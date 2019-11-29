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Türkiye

Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı

Türkiye ve BMMYK heyetleri, 11 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen ilk toplantının ardından Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 29.11.2019
Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Türkiye ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlıklarında, 11 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen ilk toplantının ardından Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen tarafların, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve BMMYK, Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

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