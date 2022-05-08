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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, Nazizm’in rövanşının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ali Cura   | 08.05.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna halkına 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 77. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan’ın yanı sıra sözde Abhazya, Güney Osetya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti lider ve vatandaşlarına tebrik mesajları gönderdi.

Putin, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

Kutlamada sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükran ve saygılarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna halkı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine yönelik mesajında, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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