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Dünya

Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

İran lideri Ali Hamaney, ülkesiyle Esed rejimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.05.2022
Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Istanbul

Fars Haber Ajansı'na göre, Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Esed'in Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.

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