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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan adayı olarak Mişustin’i gösterdi

Ali Cura  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan adayı olarak Mişustin’i gösterdi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, başbakan adayı olarak Mihail Mişustin’in ismini parlamentoya sunduğu bildirildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin, Devlet Duması'na Mihail Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığı konusunda teklif sundu." ifadesine yer verdi.

Ülkede 2020 yılındaki anayasa değişikliğiyle modern Rusya tarihinde ilk kez Duma'nın hükümet oluşumuna dahil olacağına dikkati çeken Volodin, parlamentonun başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanları onaylayacağını belirtti.

Volodin, “Yasama ile yürütme erkleri arasında ortak çalışmalarda yeni bir etap başlıyor. Daha önce sorunlar genellikle hükümetin veya bakanlardan birinin eksiklikleriyle açıklanıyordu, şimdi hem hükümet hem de milletvekilleri sorumlu olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü genel kurul toplantısında adaylık konusunun ele alınacağını açıklayan Volodin, başbakan adayı Mişustin’in milletvekillerine sunum yapacağını, ardından soruları cevaplayacağını kaydetti.

Volodin, siyasi parti temsilcilerinin yeni hükümetle ilgili konuşmalar yapacağını, başbakan adaylığı konusunda milletvekillerinin genel kurulda oylama gerçekleştireceğini bildirdi.

Putin, bu yıl devlet başkanı seçimlerindeki galibiyetinin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlamıştı. Yasalar gereği Mihail Mişustin'in başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.

Parlamentonun, Putin'in başbakanlığa önerdiği Mişustin'in ismini onaylaması gerekiyor.

Parlamentonun başbakan adaylığını onaylaması halinde Mişustin'in bir hafta içinde federal yürütme organlarının yapısına ilişkin önerilerini Rusya Devlet Başkanı Putin’e, iki hafta içinde de başbakan yardımcıları ve icracı bakan adaylarının isimlerini Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na sunması gerekiyor. Bu süre zarfında Duma'nın, başbakan yardımcıları ve bakan adaylarını da onaylaması gerekecek.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duman'ın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

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