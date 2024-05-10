Dolar
32.24
Euro
34.79
Altın
2,366.53
ETH/USDT
3,037.00
BTC/USDT
62,925.00
BIST 100
10,310.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini gece boyunca havadan bombaladığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 217. gününde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok yerleşim yerini bombaladığına işaret edilen haberde, kentteki Yermuk Caddesi'nde bombalanan bir evde 3 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze kentindeki Nafak Caddesi'nde hedef aldığı bir evde 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentindeki Zeytun, Sabra, Nasr, Tel el-Hava ve Şati Mülteci Kampı'nda birçok evi bombaladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine de saldırılar düzenlediği bilgisi yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hava saldırılarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası talebi
AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu
Dışişleri Bakanlığı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kuracak
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Benzer haberler

ABD, olası Refah operasyonunun İsrail'in dünyadaki konumunu zayıflatacağı kanaatinde

ABD, olası Refah operasyonunun İsrail'in dünyadaki konumunu zayıflatacağı kanaatinde

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti

BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti
Hollanda'da üniversitede toplanmalarına izin verilmeyen Filistin destekçileri yürüyüş yaptı

Hollanda'da üniversitede toplanmalarına izin verilmeyen Filistin destekçileri yürüyüş yaptı
İsrail'in Refah saldırısı ve yardımları engellemesi nedeniyle Filistinlileri açlık tehlikesi bekliyor

İsrail'in Refah saldırısı ve yardımları engellemesi nedeniyle Filistinlileri açlık tehlikesi bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet