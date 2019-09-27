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Dünya

Rusya’da 'Türk Sineması Günleri' başladı

Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yekaterinburg şehrinde Türk filmlerinin gösterileceği “Türk Sineması Günleri” başladı.

Ali Cura   | 27.09.2019
Rusya’da 'Türk Sineması Günleri' başladı

Moskova

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dom Kino isimli bir sinema salonunda gerçekleştirilen programın açılışına, Sverdlovsk Bölgesi Kültür Bakan Yardımcısı Sergey Radçenko, Türkiye’nin Yekaterinburg Fahri Konsolosu Sergey Trofimov, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve Rus vatandaşlar katıldı.

Türk mutfağından ikramların sunulduğu etkinlikte, müzik dinletisi ve “Türkiye'yi Tanıyalım” başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Sinema günleri kapsamında her gün Rusça alt yazılı 2 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik 3 gün sürecek.

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